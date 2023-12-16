СБУ оголосила в розшук російського патріарха Кирила

Патріарх фігурує у розшуковій базі в категорії осіб, які переховуються від органів досудового розслідування.

Служба безпеки України оголосила у розшук 77-річного Володимира Гундяєва, більше відомого під титулом патріарха Російської православної церкви Кирила. Про це свідчить база розшуку Міністерства внутрішніх справ.

Він фігурує у розшуковій базі в категорії осіб, які переховуються від органів досудового розслідування. Датою його “зникнення” вказано 11 листопада 2023 року, а місцем — столицю Москву.

Його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України; плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни.

Раніше ми писали, що Кирилу, який благословив окупантів на вбивства українців, повідомлено про підозру.

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