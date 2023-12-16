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Готується до «судного дня»: Марк Цукерберг будує бункер на Гаваях за $100 млн, фото

09:10, 16 грудня 2023
Як повідомляється, це один з найдорожчих проектів індивідуального будівництва в історії.
Готується до «судного дня»: Марк Цукерберг будує бункер на Гаваях за $100 млн, фото
Фото: wired.com
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Засновник Facebook і Meta Марк Цукерберг будує бункер за $100 млн на Гаваях. Про це йдеться у розслідуванні Wired.

Зазначається, що таким чином він нібито готується до "судного дня". 

Як стало відомо, комплекс на острові Кауаї буде складатися з понад десяти будівель з двома центральними особняками, які будуть з'єднані тунелем, що веде до підземного сховища площею 5 тис. кв. футів з аварійним люком, до якого можна дістатися за допомогою сходів.

На території маєтку буде розміщений резервуар для води діаметром 55 футів і висотою 18 футів, а ранчо і сільське господарство площею 1,4 тис. акрів вже готові до вирощування їжі.

Майбутній маєток оточує стіна висотою 1,8 м, кожен робітник підписує договір про нерозголошення. Укриття вже почали будувати. 

За даними розслідувачів, комплекс під назвою Koolau Ranch уже був частково побудований і зараз є одним із найдорожчих будівельних проєктів у сучасній історії.

У Wired поділилися тим, як можуть бути облаштовані майбутні особняки. Це щонайменше 30 спалень і 30 ванних кімнат. Також плануються будиночки для гостей і 11 "дископодібних" будиночків на деревах, з'єднаних між собою мотузковими мостами.

"Підземний бункер міститиме житлове приміщення і механічну кімнату, а також буде оснащений "вибухостійкими" дверима з бетону. Інші виходи та входи в усіх будівлях комплексу будуть обладнані дверима із замками з клавіатурою та звукоізоляцією, а в бібліотеці будуть потаємні або "сліпі" двері", — ідеться в повідомленні.

Фото: wired.com

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