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Готовится к «судному дню»: Марк Цукерберг строит бункер на Гавайях за $100 млн, фото

09:10, 16 декабря 2023
Как сообщается, это один из самых дорогих проектов индивидуального строительства в истории.
Готовится к «судному дню»: Марк Цукерберг строит бункер на Гавайях за $100 млн, фото
Фото: wired.com
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Основатель Facebook и Meta Марк Цукерберг строит бункер за $100 млн на Гавайях. Об этом говорится в расследовании Wired.

Отмечается, что таким образом он якобы готовится к "судному дню".

Как стало известно, комплекс на острове Кауаи будет состоять из более чем десяти зданий с двумя центральными особняками, которые будут соединены туннелем, ведущим к подземному хранилищу площадью 5 тыс. кв. футов с аварийным люком, до которого можно добраться с помощью лестницы.

На территории имения будет размещен резервуар для воды диаметром 55 футов и высотой 18 футов, а ранчо и сельское хозяйство площадью 1,4 тыс. акров готовы к выращиванию пищи.

Будущее имение окружает стена высотой 1,8 м., каждый рабочий подписывает договор о неразглашении. Укрытие уже начали строить.

По данным расследователей, комплекс под названием Koolau Ranch уже был частично построен и сейчас является одним из самых дорогих строительных проектов в современной истории.

В Wired поделились тем, как могут быть обустроены будущие особняки. Это не менее 30 спален и 30 ванных комнат. Также планируются домики для гостей и 11 "дисковидных" домиков на деревьях, соединенных между собой веревочными мостами.

"Подземный бункер будет содержать жилое помещение и механическую комнату, а также будет оснащен "взрывостойкой" дверью из бетона. Другие выходы и входы во всех постройках комплекса будут оборудованы дверями с замками с клавиатурой и звукоизоляцией, а в библиотеке будут тайные или "слепые" двери" , – говорится в сообщении.

Фото: wired.com

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