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  1. В Украине

Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году, — Welt

10:10, 16 декабря 2023
Как сообщается, об этих намерениях свидетельствует список вооружения, переданный украинским руководством США.
Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году, — Welt
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Украина может провести новое контрнаступление в 2024 году. Об этом сообщает Welt.

Украина сохранила достаточно поставленной Западом бронетехники, поскольку вовремя изменила стратегию во время летнего контрнаступления.

Отправной точкой в следующем году может стать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области, откуда в Крым, как пишет издание, 60 километров (если точнее, то 69).

Издание заявляет, что у Украины есть большие планы. Об этом свидетельствует и список вооружения, переданный украинским руководством США. Ранее перечень публиковали журналисты Reuters, там были вертолеты Black Hawk и Apache, а также истребители F-16 и F-18, ракетные комплексы большой дальности, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.

Также сообщается, что Украина пытается перейти к мобильной войне, которая так и не реализовалась во время летнего контрнаступления.

Welt добавил, что Главнокомандующий Валерий Залужный согласился на летнее контрнаступление якобы "лишь по политическим соображениям".

По данным издания, он "не видел шансов на успех без достаточного количества авиационной поддержки". Поэтому наступление с использованием техники он заменил штурмами малыми пехотными группами.

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