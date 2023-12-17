Розпалював релігійну ворожнечу: судитимуть митрополита УПЦ МП з Черкащини

Митрополит УПЦ МП з Черкащини записував відео на «YouTube», у яких він негативно характеризував представників і вірян Православної церкви України та інших конфесій.

Фото: kobl.gp.gov.ua

Прокурори затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника однієї з єпархій УПЦ (МП) на Черкащині за фактом порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних і національних переконань. Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

Як зазначають у відомстві, перебуваючи під цілодобовим домашнім арештом, обвинувачений розміщував свої відеозаписи у «YouTube».

«У них він негативно характеризував представників і вірян Православної церкви України та інших конфесій, працівників правоохоронних органів, судової влади, органів місцевого самоврядування та громадських активістів», - пишуть у прокуратурі.

У його висловлюваннях містилися заклики до розпалювання національної та релігійної ворожнечі, а також ознаки підбурювання населення України до розв’язання міжконфесійних конфліктів. Відповідні висновки підтверджено судово-лінгвістичною експертизою.

У прокуратурі додали, що стосовно цього священнослужителя в іншому кримінальному провадженні скеровано до суду обвинувальний акт за фактами скоєння аналогічного правопорушення, а також виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії рф проти України.

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