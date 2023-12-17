У ДПСУ пояснили, як отримати дозвіл на перебування у прикордонній смузі

Для перебування у прикордонній смузі необхідно мати дозвіл органу Держприкордонслужби.

Фото: vezha.ua

Як раніше ми писали, Кабінет Міністрів України встановив спеціальний прикордонний режим і заборонив вільний в'їзд, перебування, проживання й пересування осіб у прикордонній смузі.

Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що для перебування у прикордонній смузі необхідно мати дозвіл органу Держприкордонслужби. Про це він сказав в ефірі марафону.

«Для отримання такого дозволу треба діяти у відповідності до закону про звернення громадян. Люди можуть звернутись як поштовим зв’язком, так і особисто або за допомогою електронного зв’язку до прикордонного загону, в смузі місцевості якого вони планують перебувати. Мають надати документи, в першу чергу паспорт. Це стосується фізичних і юридичних осіб. А щодо дітей до 18 років таке звернення можуть подати батьки або законні представники», - сказав Демченко.

Щодо юридичних осіб, це мають бути документи, які підтверджують їхню діяльність, і копії документів, для чого їм перебувати у прикордонній смузі, зазначив він. Усі документи мають бути подані і протягом 10 діб прикордонний загін має їх вивчити і наступного дня повідомити заявнику щодо свого рішення, додав речник.

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