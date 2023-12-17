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У Полтаві повістки вручатимуть по квартирах, — речник обласного ТЦК

16:19, 17 грудня 2023
Доступ до під'їздів забезпечуватимуть домоуправління.
У Полтаві повістки вручатимуть по квартирах, — речник обласного ТЦК
Фото: 24tv.ua
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У Полтаві представники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки зможуть роздавати повістки по квартирах. Доступ до під'їздів забезпечуватимуть домоуправління. Про це повідомляє спікер обласного ТЦК Роман Істомін в ефірі Українського радіо «Полтава».

За його словами, вручення мобілізаційних повісток за місцем проживання – не новий спосіб оповіщення військовозобов’язаних і не наслідки посилення мобілізації. В такому режимі ТЦК та СП працювали з лютого 2022-го року.

«Це основний спосіб оповіщення, тому що в ТЦК є дані про військовозобов’язаних і один з пунктів – це його адреса проживання. У випадку мобілізації якраз за цією адресою працівники ТЦК прибувають і сповіщають його, що він повинен прийти до ТЦК і уточнити свої дані, а у випадку необхідності – бути призваним», — розповів Істомін.

Щодо змін в адресному оповіщенні громадян, то тепер представники поліції ходять разом з працівниками ТЦК.

«Якщо громадянин порушує правила військового обліку вже не вперше, то він може бути доставлений примусово, тому що в ТЦК немає функцій примусового доставлення, а в поліції є. Також наявність поліції дає знати громадянам, що заходи та дії ТЦК є абсолютно законними. Прибирається той фактор, що громадяни вигадують якусь незаконність в законних діях. Як було раніше? Він (військовозобов’язаний-ред.) порушує правила військового обліку, не з’являється за повісткою, його дані передаються в поліцію і далі ідуть розшукові заходи. Тепер розшукових заходів можна уникнути, тому що ось він є і його не потрібно шукати», — продовжив Істомін.

Спеціальних місць, в яких працівники ТЦК мають проводити оповіщення громадян, немає, вони не передбачені в законодавстві. Тому це може бути адресне сповіщення (за місцем проживання) та у громадських місцях.

«Сповіщення у громадських місцях – це більше вимушений захід, тому що легше підготувати повістку, прибути за адресою і там її вручити. Але не всі виконують правила військового обліку і проживають за тією адресою, яку вони востаннє подавали у ТЦК. А він повинен протягом 7 днів повідомити про зміну адреси проживання. Тому виникла потреба сповіщення у громадських місцях, на блокпостах. Якщо казати про спортзали, тренажерні зали, вони є нічим іншим, як громадським місцем, тому представники ТЦК абсолютно законно туди заходять і там працюють», — зазначив речник обласного ТЦК та СП.

Істомін розповів про особливості вручення повісток за місцем проживання військовозобов’язаних.

«Повертаючись до поняття посилення мобілізації, одним з пунктів було визначено саме в Полтаві, що представники ОСББ надають доступ до під’їздів. Представники ТЦК заходять в під’їзд, стукають у квартиру і вже спілкуються з громадянином. Ми не кажемо зараз в жодному разі про видачу повістки, як про видачу так званої бойової повістки. Лише для прибуття в ТЦК», — додав він.

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