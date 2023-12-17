В Полтаве повестки будут вручать по квартирам, — представитель областного ТЦК

Доступ к подъездам будут обеспечивать домоуправление.

Фото: 24tv.ua

В Полтаве представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки смогут раздавать повестки по квартирам. Доступ к подъездам будут обеспечивать домоуправление. Об этом сообщает спикер областного ТЦК Роман Истомин в эфире Украинского радио «Полтава».

По его словам, вручение мобилизационных повесток по месту жительства – не новый способ оповещения военнообязанных и не последствия усиления мобилизации. В таком режиме ТЦК и СП работали с февраля 2022 года.

«Это основной способ оповещения, потому что у ТЦК есть данные о военнообязанных и один из пунктов – это его адрес проживания. В случае мобилизации как раз по этому адресу работники ТЦК прибывают и уведомляют его, что он должен прийти в ТЦК и уточнить свои данные, а в случае необходимости – быть призванным», — рассказал Истомин.

Что касается изменений в адресном извещении граждан, то теперь представители полиции ходят вместе с работниками ТЦК.

«Если гражданин нарушает правила военного учета уже не в первый раз, то он может быть доставлен принудительно, потому что в ТЦК нет функций принудительного доставки, а в полиции есть. Также наличие полиции дает знать гражданам, что меры и действия ТЦК абсолютно законны. Убирается тот фактор, что граждане придумывают некую незаконность в законных действиях. Как было раньше? Он (военнообязанный) нарушает правила военного учета, не появляется по повестке, его данные передаются в полицию и далее идут розыскные меры. Теперь сыскные меры можно избежать, потому что вот она есть и ее не нужно искать», — продолжил Истомин.

Специальных мест, где работники ТЦК должны проводить оповещения граждан, нет, они не предусмотрены в законодательстве. Поэтому это может быть адресное уведомление (по месту жительства) и в общественных местах.

«Уведомления в общественных местах – это более вынужденная мера, потому что легче подготовить повестку, прибыть по адресу и там ее вручить. Но не все выполняют правила военного учета и проживают по тому адресу, который они в последний раз подавали в ТЦК. Он должен в течение 7 дней сообщить об изменении адреса проживания. Поэтому возникла необходимость уведомления в общественных местах, на блокпостах. Если говорить о спортзалах, тренажерных залах, они не что иное, как общественное место, поэтому представители ТЦК абсолютно законно туда заходят и там работают», — отметил представитель областного ТЦК и СП.

Истомин рассказал об особенностях вручения повесток по месту жительства военнообязанных.

«Возвращаясь к понятию усиления мобилизации, одним из пунктов было определено именно в Полтаве, что представители ОСМД предоставляют доступ к подъездам. Представители ТЦК заходят в подъезд, стучат в квартиру и уже общаются с гражданином. Мы не говорим сейчас ни в коем случае о выдаче повестки как о выдаче так называемой боевой повестки. Только для прибытия в ТЦК», - добавил он.

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