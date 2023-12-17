В Киевской области в грузовике заживо сгорел мужчина, фото

На трассе Киев-Одесса горела кабина грузового автомобиля.

В субботу, 16 декабря, на трассе Киев-Одесса возле с. Снежки Белоцерковского района Киевской области произошло возгорание грузового автомобиля.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС, огнем была полностью охвачена кабина грузового автомобиля. Во время тушения пожара в кабине автомобиля обнаружено тело мужчины.

«Пожар ликвидирован в 23:56. В результате пожара уничтожены кабина и моторный отсек грузового автомобиля», - говорится в сообщении.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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