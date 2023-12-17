На Київщині у вантажівці заживо згорів чоловік, фото

На трасі Київ-Одеса горів вантажний автомобіль.

У суботу, 16 грудня, на трасі Київ-Одеса біля с. Сніжки Білоцерківського району Київської області сталося загорання вантажного автомобіля.

Як повідомила пресслужба ДСНС, вогнем повністю охоплена кабіна вантажного автомобіля. Під час гасіння пожежі в кабіні автомобіля виявлено тіло чоловіка.

«Пожежу ліквідовано о 23:56. Внаслідок пожежі знищено кабіну та моторний відсік вантажного автомобіля», - сказано у повідомленні.

Причина пожежі та збитки встановлюються.

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