Австралія першою в світі заборонила використання штучного каменю для стільниць: із чим це пов’язано

Ця дешева альтернатива мармуру та граніту містить кристалічний кремнезем, що спричиняє смертельну хворобу.

Ілюстративне фото \ Джерело: mascompany.com.ua

Австралія першою країною в світі повністю заборонила використання штучного каменю для виробництва стільниць для кухонь і ванн. У країні тривала багаторічна кампанія щодо вимоги заборонити цей штучний матеріал. Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що ця дешева альтернатива мармуру та граніту містить кристалічний кремнезем, що спричиняє смертельну хворобу.

Лікарі, профспілки та робітники відзначали, що серед людей, які беруть участь у його розрізанні та транспортуванні, почастішали випадки силікозу. Це прогресуюче захворювання, при якому відбувається незворотне ущільнення сполучної тканини легень та обмеження їхніх функцій.

Австралійська служба безпеки праці дослідила цю проблему і в своєму звіті зазначила, що в каменярів силікоз розвивається із «непропорційною» швидкістю, порівняно з працівниками інших галузей промисловості. Вік більшості недужих не перевищував 35 років.

За словами помічника секретаря Австралійської ради профспілок Ліама О’Браєна, рішення щодо заборони штучного каменя свідчить про те, що Австралія засвоїла урок з азбестом – для його заборони знадобилися десятиліття.

«Австралія має доволі жахливу спадщину з азбестом, і ми дуже добре знаємо, що станеться, якщо не вживати заходів завчасно. У нас як і раніше спостерігається високий рівень смертності від мезотеліоми та інших захворювань, пов’язаних із використанням азбесту», – сказав він.

Одним із каменярів, які захворіли на силікоз, є Кайл Гудвін із Квінсленда. У 2018 році в нього діагностували найважчу форму недуги. Чоловік не знав, що пил, який наповнює повітря в його майстерні, містить кристалічний кремнезем, що спричиняє смертельну хворобу.

«Решта світу не може просто заплющити очі і вдавати, ніби не знає, що ці кухонні стільниці вбивають людей. Потрібно діяти, поки не пізно», – зазначив він.

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