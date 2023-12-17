Австралия первой в мире запретила использование искусственного камня для столешниц: с чем это связано

Эта дешевая альтернатива мрамору и граниту содержит кристаллический кремнезем, что приводит к смертельной болезни.

Иллюстративное фото \ Источник: mascompany.com.ua

Австралия первой страной в мире полностью запретила использование искусственного камня для производства столешниц для кухонь и ванных комнат. В стране продолжалась многолетняя кампания по требованию запретить этот искусственный материал. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что эта дешевая альтернатива мрамору и граниту содержит кристаллический кремнезем, что приводит к смертельной болезни.

Врачи, профсоюзы и рабочие отмечали, что среди людей, участвующих в его разрезании и транспортировке, участились случаи силикоза. Это прогрессирующее заболевание, при котором происходит необратимое уплотнение соединительной ткани легких и ограничение их функций.

Австралийская служба безопасности труда исследовала эту проблему и в своем отчете отметила, что у каменщиков силикоз развивается с «непропорциональной» скоростью по сравнению с работниками других отраслей промышленности. Возраст большинства нездоровых не превышал 35 лет.

По словам помощника секретаря Австралийского совета профсоюзов Лиама О'Брайена, решение о запрете искусственного камня свидетельствует о том, что Австралия усвоила урок с асбестом – для его запрета понадобилось десятилетие.

«Австралия имеет довольно ужасное наследие с асбестом, и мы очень хорошо знаем, что произойдет, если не принимать меры раньше времени. У нас по-прежнему наблюдается высокий уровень смертности от мезотелиомы и других заболеваний, связанных с использованием асбеста», – сказал он.

Одним из каменщиков, заболевших силикозом, является Кайл Гудвин из Квинсленда. В 2018 году у него диагностировали самую тяжелую форму недуга. Мужчина не знал, что пыль, наполняющая воздух в его мастерской, содержит кристаллический кремнезем, вызывающий смертельную болезнь.

«Остальной мир не может просто закрыть глаза и делать вид, будто не знает, что эти кухонные столешницы убивают людей. Нужно действовать, пока не поздно», – сказал он.

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