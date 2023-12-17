Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В ГСА рассказали, какую зарплату работники аппаратов судов получат под Новый Год: названы ее размеры

Государственная судебная администрация анонсировала увеличение стимулирующих выплат в местных и апелляционных судах на 70%.

Суды не сканируют документы, єСуд придется переработать, а на 2024 год планируется аудит ЕСИТС, — что рассказал кандидат на зампредседателя ГСА Алексей Билаш

Также кандидат предложил сделать при ГСА Офис реформ для цифровизации и возобновить проверки судов, не выполняющих требования по реализации функционала электронного правосудия.

Отдельное определение как механизм влияния суда на случаи злоупотребления субъектом власти процессуальными правами, - позиция Верховного Суда

Верховный Суд обратил внимание на недопустимость злоупотребления процессуальными правами субъектом властных полномочий как стороной по делу.

Женщин предлагают взять на военный учет, - в Раде почти готов законопроект

Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время, - законопроект.

Суд не дал ответа на информационный запрос относительно судебного дела, потому что не работал Реестр, - Верховный Суд ответил, является ли это уважительной причиной

Временная приостановка публичного доступа к Реестру и сервисам не является обстоятельством непреодолимой силы, поскольку суд имеет доступ к делу в бумажном виде, а потому может предоставить истцу запрашиваемые им сведения без обращения к указанным Реестрам и сервисам, - КАС ВС отказал райсуду в удовлетворении кассационной жалобы.

  1. В мире

Австралия первой в мире запретила использование искусственного камня для столешниц: с чем это связано

20:40, 17 декабря 2023
Эта дешевая альтернатива мрамору и граниту содержит кристаллический кремнезем, что приводит к смертельной болезни.
Австралия первой в мире запретила использование искусственного камня для столешниц: с чем это связано
Иллюстративное фото \ Источник: mascompany.com.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Австралия первой страной в мире полностью запретила использование искусственного камня для производства столешниц для кухонь и ванных комнат. В стране продолжалась многолетняя кампания по требованию запретить этот искусственный материал. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что эта дешевая альтернатива мрамору и граниту содержит кристаллический кремнезем, что приводит к смертельной болезни.

Врачи, профсоюзы и рабочие отмечали, что среди людей, участвующих в его разрезании и транспортировке, участились случаи силикоза. Это прогрессирующее заболевание, при котором происходит необратимое уплотнение соединительной ткани легких и ограничение их функций.

Австралийская служба безопасности труда исследовала эту проблему и в своем отчете отметила, что у каменщиков силикоз развивается с «непропорциональной» скоростью по сравнению с работниками других отраслей промышленности. Возраст большинства нездоровых не превышал 35 лет.

По словам помощника секретаря Австралийского совета профсоюзов Лиама О'Брайена, решение о запрете искусственного камня свидетельствует о том, что Австралия усвоила урок с асбестом – для его запрета понадобилось десятилетие.

«Австралия имеет довольно ужасное наследие с асбестом, и мы очень хорошо знаем, что произойдет, если не принимать меры раньше времени. У нас по-прежнему наблюдается высокий уровень смертности от мезотелиомы и других заболеваний, связанных с использованием асбеста», – сказал он.

Одним из каменщиков, заболевших силикозом, является Кайл Гудвин из Квинсленда. В 2018 году у него диагностировали самую тяжелую форму недуга. Мужчина не знал, что пыль, наполняющая воздух в его мастерской, содержит кристаллический кремнезем, вызывающий смертельную болезнь.

«Остальной мир не может просто закрыть глаза и делать вид, будто не знает, что эти кухонные столешницы убивают людей. Нужно действовать, пока не поздно», – сказал он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Что необходимо знать военнообязанным и их семьям, чтобы уметь отстоять свои права
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Что необходимо знать военнообязанным и их семьям, чтобы уметь отстоять свои права
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Бурка
    Світлана Бурка
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Костянтин Огороднік
    Костянтин Огороднік
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді