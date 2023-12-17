Суд обязал экс-адвоката Трампа Джулиани заплатить 148 млн долларов по иску о клевете

Руди Джулиани выплатит деньги двум работницам избирательной комиссии за безосновательные заявления о фальсификации выборов 2020 года.

Фото: Reuters

Суд присяжных в Вашингтоне обязал Руди Джулиани, экс-адвоката бывшего президента США Дональда Трампа заплатить 148 миллионов долларов двум бывшим избирательным работникам Джорджии за безосновательные заявления о подлоге во время президентских выборов 2020 года, передает The Hill.

В ходе четырехдневного гражданского процесса восемь жителей Вашингтона, округ Колумбия, услышали ужасные свидетельства рабочих Руби Фриман и Шей Мосс, которые сказали, что их жизни перевернулись с ног на голову, поскольку они столкнулись с потоком расистских и жестоких угроз после обвинений.

Джулиани был признан ответственным по этому делу несколько месяцев назад, и жюри собралось лишь для того, чтобы решить, сколько бывший федеральный прокурор должен выплатить в качестве компенсации.

«Все, кто распространял ложь о госпоже Мосс и госпоже Фримен, должны быть привлечены к ответственности», — сказал Майкл Готлиб, адвокат двух женщин, в заключительном слове.

Жюри совещалось более 10 часов, прежде чем обязать Джулиани выплатить работникам общую сумму 148,7 миллиона долларов.

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