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Суд зобов'язав ексадвоката Трампа Джуліані заплатити 148 млн доларів за позовом про наклеп

21:19, 17 грудня 2023
Руді Джуліані виплатить гроші двом працівницям виборчої комісії за безпідставні заяви про фальсифікацію виборів 2020 року.
Суд зобов'язав ексадвоката Трампа Джуліані заплатити 148 млн доларів за позовом про наклеп
Фото: Reuters
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Суд присяжних у Вашингтоні зобов'язав Руді Джуліані, екс-адвоката колишнього президента США Дональда Трампа, заплатити 148 мільйонів доларів двом колишнім виборчим працівникам Джорджії за безпідставні заяви про фальсифікацію під час президентських виборів 2020 року, передає The Hill.

У ході чотириденного цивільного процесу вісім жителів Вашингтона, округ Колумбія, почули жахливі свідчення робітників Рубі Фріман та Шей Мосс, які сказали, що їхні життя перекинулися з ніг на голову, оскільки вони зіткнулися з потоком расистських та жорстоких загроз після звинувачень.

Джуліані був визнаний відповідальним у цій справі кілька місяців тому, і журі зібралося лише для того, щоб вирішити, скільки колишній федеральний прокурор має виплатити як компенсацію.

«Всі, хто поширював брехню про пані Мосс і пані Фрімен, повинні бути притягнуті до відповідальності», - сказав Майкл Готліб, адвокат двох жінок, у заключному слові.

Журі радилося понад 10 годин, перш ніж зобов'язати Джуліані виплатити працівницям загальну суму 148,7 мільйонів доларів.

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