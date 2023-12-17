Суд зобов'язав ексадвоката Трампа Джуліані заплатити 148 млн доларів за позовом про наклеп

Руді Джуліані виплатить гроші двом працівницям виборчої комісії за безпідставні заяви про фальсифікацію виборів 2020 року.

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Суд присяжних у Вашингтоні зобов'язав Руді Джуліані, екс-адвоката колишнього президента США Дональда Трампа, заплатити 148 мільйонів доларів двом колишнім виборчим працівникам Джорджії за безпідставні заяви про фальсифікацію під час президентських виборів 2020 року, передає The Hill.

У ході чотириденного цивільного процесу вісім жителів Вашингтона, округ Колумбія, почули жахливі свідчення робітників Рубі Фріман та Шей Мосс, які сказали, що їхні життя перекинулися з ніг на голову, оскільки вони зіткнулися з потоком расистських та жорстоких загроз після звинувачень.

Джуліані був визнаний відповідальним у цій справі кілька місяців тому, і журі зібралося лише для того, щоб вирішити, скільки колишній федеральний прокурор має виплатити як компенсацію.

«Всі, хто поширював брехню про пані Мосс і пані Фрімен, повинні бути притягнуті до відповідальності», - сказав Майкл Готліб, адвокат двох жінок, у заключному слові.

Журі радилося понад 10 годин, перш ніж зобов'язати Джуліані виплатити працівницям загальну суму 148,7 мільйонів доларів.

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