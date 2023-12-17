В ГПСУ объяснили, как получить разрешение на пребывание в пограничной полосе

Для пребывания в пограничной полосе необходимо иметь разрешение органа Госпогранслужбы.

Фото: vezha.ua

Как ранее мы писали, Кабинет Министров Украины установил специальный пограничный режим и запретил свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение лиц в пограничной полосе.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что для пребывания в пограничной полосе необходимо иметь разрешение органа Госпогранслужбы. Об этом он сказал в эфире марафона.

«Для получения такого разрешения нужно действовать в соответствии с законом об обращении граждан. Люди могут обратиться как по почтовой связи, так и лично или посредством электронной связи в пограничный отряд, в полосе местности которого они планируют находиться. Должны предоставить документы, в первую очередь паспорт. Это касается физических и юридических лиц. А по отношению к детям до 18 лет такое обращение могут подать родители или законные представители», - сказал Демченко.

Относительно юридических лиц это должны быть документы, подтверждающие их деятельность, и копии документов, для чего им находиться в пограничной полосе, отметил он. Все документы должны быть представлены и в течение 10 суток пограничный отряд должен их изучить и на следующий день сообщить заявителю о своем решении, добавил спикер.

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