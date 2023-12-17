Разжигал религиозную рознь: будут судить митрополита УПЦ МП из Черкасской области

Митрополит УПЦ МП из Черкасской области записывал видео на «YouTube», в котором он негативно характеризовал представителей и верующих Православной церкви Украины и других конфессий.

Фото: kobl.gp.gov.ua

Прокуроры утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя одной из епархий УПЦ (МП) в Черкасской области по факту нарушения равноправия граждан в зависимости от их религиозных и национальных убеждений. Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.

Как отмечают в ведомстве, находясь под круглосуточным домашним арестом, обвиняемый размещал свои видеозаписи в YouTube.

«У них он негативно характеризовал представителей и верующих Православной церкви Украины и других конфессий, работников правоохранительных органов, судебной власти, органов местного самоуправления и общественных активистов», - пишут в прокуратуре.

В его высказываниях содержались призывы к разжиганию национальной и религиозной розни, а также признаки подстрекательства населения Украины к разрешению межконфессиональных конфликтов. Соответствующие выводы подтверждены судебно-лингвистической экспертизой.

В прокуратуре добавили, что в отношении этого священнослужителя в другом уголовном производстве направлен в суд обвинительный акт по фактам совершения аналогичного правонарушения, а также оправдания, признания правомерной и отрицания вооруженной агрессии рф против Украины.

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