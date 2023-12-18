Як підтвердити досвід адвокатської діяльності: позиція ВККС

Досвід адвоката підтверджується копією свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю, копією витягу з реєстру адвокатів та деякими документами.

Джерело фото: unba.org.ua

Стало відомо, які документи підтверджують досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді або захисту від кримінального обвинувачення. Як повідомляє Національна асоціація адвокатів України, про це нагадали у Вищій кваліфікаційній комісії суддів.

Відповідно до пункту 4.2 Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженого рішенням ВККС від 2.11.2016 №141/зп-16, досвід адвоката підтверджується копією свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю, копією витягу з реєстру адвокатів та документами:

договорами, ордерами або іншими документами, що посвідчували повноваження адвоката на надання правової допомоги під час здійснення ним професійної діяльності; деклараціями про доходи від професійної діяльності для самозайнятої особи або фізичної особи-підприємця; довідками з місця роботи, про заробітну плату, трудовою книжкою – для осіб, що здійснюють адвокатську діяльність у складі юридичної особи чи адвокатського об’єднання; документами про доходи за період здійснення професійної діяльності адвоката; належним чином засвідченими копіями судових рішень та інших процесуальних документів, які в сукупності дозволяють встановити участь адвоката у справі (провадженні); іншими документами, поданими відповідно до умов проведення конкурсу.

Досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, який здійснював таку діяльність до набрання чинності Законом України від 19 грудня 1992 року № 2887-XII «Про адвокатуру», підтверджується засвідченою належним чином копією рішення про прийом у члени колегії адвокатів.

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