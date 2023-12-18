Єврокомісія почала офіційне провадження проти соцмережі Ілона Маска: в чому підозрюють колишній Twitter

Провадження почали у зв'язку з підозрами в порушенні зобов'язань Закону про цифрові послуги.

Європейська комісія розпочала офіційне провадження щодо компанії Ілона Маска Х (колишній Twitter) у зв'язку з підозрами в порушенні зобов'язань. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Таким чином це стало першим подібним розслідуванням у рамках Закону про цифрові послуги (DSA).

DSA, який набув чинності в листопаді 2022 року, вимагає від великих онлайн-платформ і пошукових систем докладати більше зусиль для боротьби з незаконним контентом і ризиками для громадської безпеки, а також для захисту своїх сервісів від маніпулятивних технологій.

У Єврокомісії заявили, що розгляд буде присвячено протидії поширенню незаконного контенту в ЄС та ефективності заходів, вжитих для боротьби з маніпулюванням інформацією, зокрема системи «нотаток спільноти».

Крім того, в центрі уваги опиняться заходи, вжиті соцмережею Маска для підвищення прозорості своєї платформи, і підозри в оманливому дизайні користувальницького інтерфейсу, наприклад, галочки, пов'язані з передплатними продуктами, так звані «сині галочки».

Єврокомісія заявила, що тепер вона проведе поглиблене розслідування в пріоритетному порядку і продовжить збір доказів шляхом направлення додаткових запитів на отримання інформації, проведення інтерв'ю та інспекцій.

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