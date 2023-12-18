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Еврокомиссия начала официальное производство против соцсети Илона Маска: в чем подозревают бывший Twitter

20:31, 18 декабря 2023
Производство началось в связи с подозрениями в нарушении обязательств Закона о цифровых услугах.
Еврокомиссия начала официальное производство против соцсети Илона Маска: в чем подозревают бывший Twitter
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Европейская комиссия начала официальное производство по компании Илона Маска Х (бывший Twitter) в связи с подозрениями в нарушении обязательств. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Таким образом, это стало первым подобным расследованием в рамках Закона о цифровых услугах (DSA).

Вступивший в ноябре 2022 года DSA требует от крупных онлайн-платформ и поисковых систем прилагать больше усилий для борьбы с незаконным контентом и рисками для общественной безопасности, а также для защиты своих сервисов от манипулятивных технологий.

В Еврокомиссии заявили, что разбирательство будет посвящено противодействию распространению незаконного контента в ЕС и эффективности мер, предпринятых для борьбы с манипулированием информацией, в частности системы «заметок сообщества».

Кроме того, в центре внимания окажутся меры, предпринятые соцсетью Маска для повышения прозрачности своей платформы, и подозрения в обманчивом дизайне пользовательского интерфейса, например галочки, связанные с подписными продуктами, так называемые синие галочки.

Еврокомиссия заявила, что теперь она проведет углубленное расследование в приоритетном порядке и продолжит сбор улик путем направления дополнительных запросов на получение информации, проведение интервью и инспекций.

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