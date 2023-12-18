У ровенского военкома конфисковали имущество почти на 52 миллиона гривен

Конфисковали 7 домов на горнолыжном курорте и два земельных участка.

Фото: ГБР

Суд передал в АРМА имущество руководителя Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, подозреваемого в незаконном обогащении и избиении солдата битой. Об этом сообщает ГБР.

Отмечается, что общая стоимость переданного имущества оценивается в 51 млн. 700 тыс. грн.

Конфисковали:

земельный участок в селе Поляница Ивано-Франковской области с жилым домом площадью 280 кв. м;

7 домов общей площадью около 500 кв. м на этом же горнолыжном курорте;

земельный участок в поселке Ланчин Ивано-Франковской области площадью около полу гектара и домом на 316 кв. м.

два грузовых автомобиля.

В настоящее время военком находится под стражей без возможности внесения залога.

Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

ГБР напоминает, что расследование по противоправной деятельности должностного лица началось еще в июле 2023 года из-за избиения подчиненного солдата, который угрожал разоблачить преступную деятельность чиновника. В ходе расследования обнаружили немало недвижимости и транспорта зарегистрированных на дальних родственников чиновника.

По данным СМИ, речь идет о Сергее Луцюке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.