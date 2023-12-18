У рівненського воєнкома конфіскували майно на майже 52 мільйони гривень

Конфіскували 7 будинків на гірськолижному курорті та дві земельні ділянки.

Фото: ДБР

Суд передав до АРМА майно керівника Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, якого підозрюють у незаконному збагаченні та побитті солдата битою. Про це повідомляє ДБР.

Зазначається, що загальна вартість переданого майна оцінюється у 51 млн 700 тис. грн.

Конфіскували:

земельну ділянку у селі Поляниця Івано-Франківської області із житловим будинком площею 280 кв. м;

7 будинків загальною площею майже 500 кв. м на цьому ж гірськолижному курорті;

земельну ділянку у селищі Ланчин Івано-Франківської області площею близько пів гектара та будинком на 316 кв. м.

два вантажних автомобілі.

Зараз воєнком перебуває під вартою без можливості внесення застави.

Йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

ДБР нагадує, що розслідування щодо протиправної діяльності посадовця розпочалося ще у липні 2023 року через побиття підлеглого солдата, який погрожував викрити злочинну діяльність чиновника. Під час розслідування виявило чимало нерухомості та транспорту зареєстрованих на далеких родичів посадовця.

За даними ЗМІ, мова йде про Сергія Луцюка.

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