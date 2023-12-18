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Как подтвердить опыт адвокатской деятельности: позиция ВККС

15:39, 18 декабря 2023
Опыт адвоката подтверждается копией свидетельства на право занятия адвокатской деятельностью, копией выписки из реестра адвокатов и некоторыми документами.
Как подтвердить опыт адвокатской деятельности: позиция ВККС
Источник фото: unba.org.ua
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Стало известно, какие документы подтверждают опыт профессиональной деятельности адвоката, в том числе по осуществлению представительства в суде или защите от уголовного обвинения. Как сообщает Национальная ассоциация адвокатов Украины, об этом напомнили в Высшей квалификационной комиссии судей.

Согласно пункту 4.2 Положения о проведении конкурса на занятие вакантной должности судьи, утвержденного решением ВККС от 2.11.2016 №141/зп-16, опыт адвоката подтверждается копией свидетельства на право занятия адвокатской деятельностью, копией выписки из реестра адвокатов и документами:

  1. договорами, ордерами или другими документами, удостоверяющими полномочия адвоката на предоставление правовой помощи при осуществлении им профессиональной деятельности;
  2. декларациями о доходах от профессиональной деятельности для самозанятого лица или физического лица-предпринимателя;
  3. справками с места работы, о заработной плате, трудовой книжкой – для лиц, осуществляющих адвокатскую деятельность в составе юридического лица или адвокатского объединения;
  4. документами о доходах за период осуществления профессиональной деятельности адвоката;
  5. должным образом заверенными копиями судебных решений и других процессуальных документов, которые в совокупности позволяют установить участие адвоката в деле (производстве);
  6. другими документами, представленными в соответствии с условиями проведения конкурса.

Опыт профессиональной деятельности адвоката, в том числе относительно осуществления представительства в суде и/или защиты от уголовного обвинения, который осуществлял такую деятельность до вступления в силу Закона Украины от 19 декабря 1992 года № 2887-XII «Об адвокатуре», подтверждается заверенной надлежащим образом копией решения о приеме в члены коллегии адвокатов.

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