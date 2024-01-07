Негода в Україні: водії показали ситуацію на трасі Київ – Одеса, відео

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Засуджений стверджував, що усупереч умовам угоди про визнання винуватості, йому не повернули авто, - що вирішив Верховний Суд

Сторона захисту стверджувала, що усупереч умовам угоди про визнання винуватості, що передбачали повернення обвинуваченому автомобіля, який використовувався у злочинній діяльності, судом було застосовано до нього спеціальну конфіскацію.

Законопроект про автоматичний збір персональних даних про військовозобов’язаних до єдиного Реєстру готується до ухвалення в цілому

Верховна Рада незабаром розгляне у другому читанні законопроект, за яким персональні дані будуть автоматично передаватися в електронному вигляді Податковою службою, МОЗ, Мінюстом, МВС та іншими органами до електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і там збиратися в єдине досьє на особу.

Створення нового Адмінсуду для спорів з НАБУ, НАЗК та Нацбанком, - кінцеві терміни документів з МВФ розійшлися з Планом Уряду для отримання коштів від ЄС

З невідомих причин у Плані Ukraine Facility для отримання від ЄС 50 млрд євро терміни створення нового Адмінсуду на цілий рік розходяться з термінами, вказаними у документах, які погодив для України МВФ.

Відповідальність за помилкове зазначення платником податків неправильного бюджетного рахунку отримувача коштів пропонують скасувати

Також пропонується скасувати обмеження для платників мінімального податкового зобов’язання щодо строку для звернення про проведення звірки даних, який наразі становить лише 30 днів з дня вручення ППР.

Верховний Суд визначив, чи є проживання дитини з одним із батьків та існування в іншого заборгованості зі сплати аліментів підставою для збільшення частки в майні

Мати дитини вважала, що оскільки колишній чоловік має заборгованість зі сплати аліментів, є підстави для відступу від принципу рівності часток при поділі майна подружжя та визнання за нею права власності на 3/4 частки квартири, а за чоловіком – права власності на 1/4.

  1. В Україні

Негода в Україні: водії показали ситуацію на трасі Київ – Одеса, відео

18:17, 7 січня 2024
Через негоду на трасі Київ – Одеса погана видимість.
Негода в Україні: водії показали ситуацію на трасі Київ – Одеса, відео
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Як раніше ми писали, водіїв закликали утриматися від поїздок через штормове попередження.

З 7 по 9 січня очікується різке зниження температури повітря до 19 – 25 градусів морозу та сильні снігопади по всій території України.

Вже ближче до вечора ситуація з погодою почала погіршуватись. Водії, які їхали трасою Київ – Одеса, показали, яка зараз там ситуація.

Як видно на відео, на дорозі погана видимість і йдуть опади.

Раніше голова Агентства з відновлення Мустафа Найєм закликав водіїв не виїжджати на власному транспорті.

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