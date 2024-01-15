В українців за кордоном залишився останній день на онлайн-запис для здавання зразків ДНК

Біологічні матеріали передадуть слідчим Нацполіції для пошуку та ідентифікації осіб, зниклих за особливих обставин.

Джерело фото: CDC / Unsplash

До 15 січня включно громадяни за кордоном мають змогу записатися для здачі ДНК-зразків з метою пошуку та ідентифікації родичів, які є зниклими безвісти.

МВС реалізує проєкт спільно з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти. Пункти збору працюватимуть на базі закордонних представництв Державної міграційної служби (адреси — у ілюстрації).

Заявки приймають до 15 січня 2024 року на електронну адресу [email protected]

У повідомленні необхідно вказати:

Свої контактні дані (ПІБ, номер телефону).

Адресу підрозділу, до якого плануєте звернутися й орієнтовну дату.

Біологічні матеріали передадуть слідчим Нацполіції для пошуку та ідентифікації осіб, зниклих за особливих обставин.

Добровільне здавання ДНК-зразків може пришвидшити нелегкий процес розшуку зниклих.

Як ми писали раніше, українці зможуть здати зразки ДНК у шести країнах ЄС та Туреччині.

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