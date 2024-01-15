У украинцев за границей остался последний день на онлайн-запись для сдачи образцов ДНК

Биологические материалы передадут следователям Нацполиции для поиска и идентификации лиц, пропавших при особых обстоятельствах.

Источник фото: CDC / Unsplash

До 15 января включительно граждане за границей могут записаться для сдачи ДНК-образцов с целью поиска и идентификации родственников, пропавших без вести.

МВД реализует проект совместно с Международной комиссией по вопросам пропавших без вести. Пункты сбора будут работать на базе зарубежных представительств Государственной миграционной службы (адреса – в иллюстрации).

Заявки принимают до 15 января 2024 года по электронному адресу [email protected]

В сообщении необходимо указать:

Свои контактные данные (ФИО, номер телефона).

Адрес подраздела, к которому планируете обратиться и ориентировочная дата.

Биологические материалы передадут следователям Нацполиции для поиска и идентификации лиц, пропавших при особых обстоятельствах.

Добровольная сдача ДНК-образцов может ускорить нелегкий процесс поиска пропавших.

Как мы писали ранее, украинцы смогут сдать образцы ДНК в шести странах ЕС и Турции.

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