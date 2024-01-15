«Произошло грубое вмешательство» – Нотариальная палата обратилась к Генпрокурору по поводу обысков у нотариуса

В Нотариальной палате отмечают, что нотариус не может найти некоторые документы из нотариального архива, которые содержались в заранее прошитых делах.

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В Нотариальной палате Украины сообщают, что получают обращения нотариусов с информацией о нарушении порядка проведения обыска, что приводит к разглашению нотариальной тайны и нарушению профессиональных прав нотариусов.

Одним из таких случаев в НПУ называют проведение обысков у одного из частных нотариусов. В Нотариальной палате отмечают, что нотариус не может найти некоторые документы из нотариального архива, которые содержались в заранее прошитых делах, а по результатам проведенных обысков «нотариусу был нанесен существенный материальный и моральный ущерб».

«Одним из таких случаев, свидетельствующих о наличии нарушения уголовно-процессуальных норм со стороны правоохранительных органов и вмешательства в гарантии нотариальной деятельности, является проведение обысков у частного нотариуса Киевского городского нотариального округа Шемлий Т.В.

В частности, произошло грубое вмешательство путем несанкционированного изъятия документов без надлежащего процессуального оформления и изготовления копий документов. До настоящего времени нотариус не может найти некоторые документы из нотариального архива, которые содержались в заранее прошитых делах, которые во время проведения обыска были разорваны работниками правоохранительных органов», - пишут в НПУ.

Нотариальная палата обратилась к Генеральному прокурору с просьбой «содействовать безотлагательному возвращению частному нотариусу Шемлий Т.В. незаконно изъятых вещей и документов, обеспечению возмещения причиненного вреда, а также выяснение наличия в действиях представителей правоохранительных органов фактов нарушения положений действующего законодательства и в случае их установления – привлечения виновных к ответственности».

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