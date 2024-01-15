«Произошло грубое вмешательство» – Нотариальная палата обратилась к Генпрокурору по поводу обысков у нотариуса

Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
При каких условиях мужчины в 2024 году имеют право получить пенсионное удостоверение, - ответ Пенсионного фонда

Право на назначение пенсии по возрасту после достижения возраста 60 лет имеют лица при наличии страхового стажа, в частности, в 2024 году – не менее 31 года.

БП ВС: Идя на риск с приобретением квартиры у лица, которое зарегистрировало право собственности, но по закону не могло такое право приобрести, конечный приобретатель несет риск наступления негативных последствий

В случае уступки банком права требования по кредитным и ипотечным договорам физическому лицу, в результате чего оно зарегистрировала право собственности на предмет ипотеки – недвижимое имущество и отступил в пользу третьего лица, ипотекодатель как владелец такого имущества вправе обратиться с иском о истребовании такого имущества, - Большая Палата Верховного Суда.

Ответчика можно освободить от уплаты судебного сбора из-за его финансового положения, - Большая Палата Верховного Суда

Отказ в освобождении от уплаты судебного сбора по тем основаниям, что такое лицо является ответчиком, наносит вред самой сущности права ответчика на доступ к суду, - БП ВС.

Водитель требовал взыскать с Патрульной полиции расходы на адвоката и 2 млн грн морального ущерба после того, как суд закрыл производство в связи с отсутствием состава админправонарушения, – что решил Верховный Суд

Закрытие дела об административном правонарушении из-за отсутствия его состава свидетельствует о том, что истец привлечен к административной ответственности незаконно, а кроме того, возмещение осуществляется независимо от вины, - Верховный Суд.

Выдел является видом реорганизации, не являющимся следствием прекращения реорганизуемого юридического лица – БП ВС

Передача арендатором по договору аренды земельного участка государственной и коммунальной собственности реорганизованному в результате выделения из него юридическому лицу по распределительному балансу является отчуждением этого права, что противоречит запрету, предусмотренному законом об аренде земли, а потому является основанием для досрочного расторжения договора аренды.

  1. В Украине

«Произошло грубое вмешательство» – Нотариальная палата обратилась к Генпрокурору по поводу обысков у нотариуса

10:59, 15 января 2024
В Нотариальной палате отмечают, что нотариус не может найти некоторые документы из нотариального архива, которые содержались в заранее прошитых делах.
«Произошло грубое вмешательство» – Нотариальная палата обратилась к Генпрокурору по поводу обысков у нотариуса
Иллюстративное изображение / интернет
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В Нотариальной палате Украины сообщают, что получают обращения нотариусов с информацией о нарушении порядка проведения обыска, что приводит к разглашению нотариальной тайны и нарушению профессиональных прав нотариусов.

Одним из таких случаев в НПУ называют проведение обысков у одного из частных нотариусов. В Нотариальной палате отмечают, что нотариус не может найти некоторые документы из нотариального архива, которые содержались в заранее прошитых делах, а по результатам проведенных обысков «нотариусу был нанесен существенный материальный и моральный ущерб».

«Одним из таких случаев, свидетельствующих о наличии нарушения уголовно-процессуальных норм со стороны правоохранительных органов и вмешательства в гарантии нотариальной деятельности, является проведение обысков у частного нотариуса Киевского городского нотариального округа Шемлий Т.В.

В частности, произошло грубое вмешательство путем несанкционированного изъятия документов без надлежащего процессуального оформления и изготовления копий документов. До настоящего времени нотариус не может найти некоторые документы из нотариального архива, которые содержались в заранее прошитых делах, которые во время проведения обыска были разорваны работниками правоохранительных органов», - пишут в НПУ.

Нотариальная палата обратилась к Генеральному прокурору с просьбой «содействовать безотлагательному возвращению частному нотариусу Шемлий Т.В. незаконно изъятых вещей и документов, обеспечению возмещения причиненного вреда, а также выяснение наличия в действиях представителей правоохранительных органов фактов нарушения положений действующего законодательства и в случае их установления – привлечения виновных к ответственности».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юлія Харченко
    Юлія Харченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Галайко
    Наталія Галайко
    суддя Залізничного районного суду м. Львова