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«Відбулось брутальне втручання» – Нотаріальна палата звернулася до Генпрокурора з приводу обшуків у нотаріуса

10:59, 15 січня 2024
У Нотаріальній палаті зазначають, що нотаріус не може віднайти деякі документи з нотаріального архіву, які містились в заздалегідь прошитих справах.
«Відбулось брутальне втручання» – Нотаріальна палата звернулася до Генпрокурора з приводу обшуків у нотаріуса
Ілюстративне зображення / інтернет
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У Нотаріальній палаті України повідомляють, що отримують звернення нотаріусів з інформацією про порушення порядку проведення обшуку, що призводить до розголошення нотаріальної таємниці та порушення професійних прав нотаріусів.

Одним із таких випадків у НПУ називають проведення обшуків у одного з приватних нотаріусів. У Нотаріальній палаті зазначають, що нотаріус не може віднайти деякі документи з нотаріального архіву, які містились в заздалегідь прошитих справах, а за наслідками проведених обшуків «нотаріусу було завдано істотної матеріальної та моральної шкоди».

«Одним із таких випадків, які свідчать про наявність порушення кримінально-процесуальних норм з боку правоохоронних органів та втручання у гарантії нотаріальної діяльності, є проведення обшуків у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Шемлій Т.В.

Зокрема, відбулось брутальне втручання шляхом несанкціонованого вилучення документів, без належного процесуального оформлення та виготовлення копій документів. До теперішнього часу нотаріус не може віднайти деякі документи з нотаріального архіву, які містились в заздалегідь прошитих справах, які під час проведення обшуку були розірвані працівниками правоохоронних органів», - пишуть у НПУ.

Нотаріальна палата звернулася до Генерального прокурора з проханням «сприяти невідкладному поверненню приватному нотаріусу Шемлій Т.В. незаконно вилучених речей і документів, забезпечення відшкодування заподіяної шкоди, а також з’ясуванню наявності у діях представників правоохоронних органів фактів порушення положень чинного законодавства, та у разі їх встановлення, – притягнення винних осіб до відповідальності».

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