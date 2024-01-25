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Електронна черга для оформлення документів: в Дії з’явилася нова послуга для моряків

19:10, 25 січня 2024
Запрацював онлайн-сервіс електронної черги, завдяки якому можна записатися й отримати будь-яку послугу в Адміністрації судноплавства в Одесі або в Києві.
Електронна черга для оформлення документів: в Дії з’явилася нова послуга для моряків
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Для моряків розширюють перелік цифрових послуг. Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Так, запрацював онлайн-сервіс електронної черги, завдяки якому можна записатися й отримати будь-яку послугу в Адміністрації судноплавства в Одесі або в Києві. Він синхронізований з «Дією» і верифікує особу через «Дія.Підпис».

Алгоритм наступний:

  • моряку необхідно перейти за посиланням: КиївОдеса
  • підтвердити особу з Дія.Підписом
  • вибрати послугу та час
  • отримати талон

Дія.Підпис − це захищений цифровий підпис, ніхто не може скористатися сервісом замість самого моряка або його довіреної особи, щоб отримати місце у черзі. Таким чином, сервіс убезпечує від випадків «передачі» талонів третім особам.

Також система дозволяє відстежувати хто саме і скільки разів записався до черги. Особливо це стосується видачі посвідчень особи моряка – ця послуга надається виключно за особистої присутності.

Інтеграція електронної черги для моряків з Дією є частиною системної реформи дипломування, мета якої адаптувати процедуру дипломування до міжнародних стандартів, нівелювати корупційну складову і зробити максимально зрозумілою, прозорою та ефективною. 

Наразі на порталі Дія морякам доступні три послуги – за 5 місяців роботи онлайн-сервісом скористалося понад 10 тисяч осіб, для них виготовили понад 11 300 кваліфікаційних документів.

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