Электронная очередь для оформления документов: в Дії появилась новая услуга для моряков

Заработал онлайн-сервис электронной очереди, благодаря которому можно записаться и получить любую услугу в Администрации судоходства в Одессе или Киеве.

Для моряков расширяют список цифровых услуг. Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Так, заработал онлайн-сервис электронной очереди, благодаря которому можно записаться и получить любую услугу в Администрации судоходства в Одессе или Киеве. Он синхронизирован с «Дією» и верифицирует личность через «Дія.Підпис».

Алгоритм следующий:

моряку необходимо перейти по ссылке: Киев, Одесса

подтвердить личность с Дія.Підписом.

выбрать услугу и время

получить талон

Дія.Підпис – это защищенная цифровая подпись, никто не может воспользоваться сервисом вместо самого моряка или его доверенного лица, чтобы получить место в очереди. Таким образом, сервис обеспечивает от случаев «передачи» талонов третьим лицам.

Также система позволяет отслеживать кто именно и сколько раз записался в очередь. Особенно это касается выдачи удостоверений личности моряка – эта услуга предоставляется исключительно в личном присутствии.

Интеграция электронной очереди для моряков с Дією является частью системной реформы дипломирования, цель которой адаптировать процедуру дипломирования к международным стандартам, нивелировать коррупционную составляющую и сделать максимально понятной, прозрачной и эффективной.

В настоящее время на портале Дія морякам доступно три услуги – за 5 месяцев работы онлайн-сервисом воспользовалось более 10 тысяч человек, для них изготовили более 11 300 квалификационных документов.

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