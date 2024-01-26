В Комитете Рады ответили, могут ли быть задержки пенсий и других соцвыплат в феврале

Сейчас в Украине есть денежные резервы, которые позволят своевременно предоставлять выплаты гражданам.

Украинцы продолжают получать пенсии и другие социальные выплаты, однако международные партнеры задерживают помощь нашему государству. Стало известно, могут ли быть задержки выплат в феврале 2024 года.

Так, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк в эфире телемарафона заявил, что, несмотря ни на что, социальные выплаты в Украине будут предоставлены в полном объеме в определенное время. Об этом сообщает «24 канал».

Он пояснил, что лидеры некоторых стран ЕС блокируют поддержку для Украины. Речь идет о действиях со стороны Венгрии и Словакии. Однако он уверен, что выход будет найден.

«Пока обещания наших партнеров не выполняются на сто процентов, но помощь однозначно будет. Есть оптимизм, что Евросоюз выполнит свои обязательства», – сказал он.

По словам Цымбалюка, сейчас в Украине есть денежные резервы, которые позволят своевременно предоставлять выплаты гражданам. Он добавил, что решающим моментом в вопросе предоставления Украине 50 миллиардов евро будет 1 февраля.

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