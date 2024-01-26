В Комитете Рады ответили, могут ли быть задержки пенсий и других соцвыплат в феврале

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Участник дела может обжаловать в апелляционном порядке определение суда об отказе восстановить пропущенный срок для предъявления исполнительного документа к исполнению, - ВС

Верховный Суд ответил, может ли участник дела обжаловать в апелляционном порядке отдельно от решения суда определение суда первой инстанции об отказе восстановить пропущенный срок для предъявления исполнительного документа к исполнению.

Объединенная палата КГС определила, к какой юрисдикции относятся дела об обжаловании регистрационных действий по сделке, заключенной на обеспечение основного обязательства между юрлицами

Спор по этому делу касался отмены решений государственного регистратора о прекращении договора ипотеки, заключенного для обеспечения выполнения условий кредитного договора, сторонами которого являются юридические лица, то есть касалось правоотношений, производных от кредитных правоотношений субъектов хозяйствования.

Верховный Суд высказался о применении презумпции правомерности решений налогоплательщика

Для ее применения необходимо и достаточно выявления двух или более альтернативных вариантов правомерного поведения, из которых избрав наиболее выгодный для себя, плательщик будет чувствовать себя защищенным от возможных негативных последствий как со стороны контролирующего органа, так и суда, - Верховный Суд.

Объединенная палата КУС ВС поставила точку в вопросе применения признака «в условиях военного положения» при назначении наказания за кражу

Народные депутаты в марте 2022 года приняли закон, согласно которому даже за мелкую кражу во время военного положения суд должен назначить лицу наказание в виде лишения свободы не менее 5 лет, и изменений в него – до сих пор не инициировали.

Суд больше не будет выходить в совещательную комнату, - парламент планирует одобрить законопроект об отмене совещательных комнат

Институт совещательной комнаты нужно отменить, потому что в судах не хватает совещательных комнат, - председатель Комитета Денис Маслов.

  1. Общество

В Комитете Рады ответили, могут ли быть задержки пенсий и других соцвыплат в феврале

17:17, 26 января 2024
Сейчас в Украине есть денежные резервы, которые позволят своевременно предоставлять выплаты гражданам.
В Комитете Рады ответили, могут ли быть задержки пенсий и других соцвыплат в феврале
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Украинцы продолжают получать пенсии и другие социальные выплаты, однако международные партнеры задерживают помощь нашему государству. Стало известно, могут ли быть задержки выплат в феврале 2024 года.

Так, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк в эфире телемарафона заявил, что, несмотря ни на что, социальные выплаты в Украине будут предоставлены в полном объеме в определенное время. Об этом сообщает «24 канал».

Он пояснил, что лидеры некоторых стран ЕС блокируют поддержку для Украины. Речь идет о действиях со стороны Венгрии и Словакии. Однако он уверен, что выход будет найден.

«Пока обещания наших партнеров не выполняются на сто процентов, но помощь однозначно будет. Есть оптимизм, что Евросоюз выполнит свои обязательства», – сказал он.

По словам Цымбалюка, сейчас в Украине есть денежные резервы, которые позволят своевременно предоставлять выплаты гражданам. Он добавил, что решающим моментом в вопросе предоставления Украине 50 миллиардов евро будет 1 февраля.

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