В Киевской области суд наказал мужчину, который пытался убить 5-летнего пасынка

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения чуть не убил ребенка.

Фото: aqmeshit-zhastary.kz

В Киевской области прокуратуры в суде доказали вину жителя Киевщины в совершении покушения на умышленное убийство малолетнего мальчика. Мужчина приговорен к 12 годам лишения свободы.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, в июне 2020 года между осужденным и его сожительницей возник конфликт. В ходе ссоры мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ногой в голову 5-летнего пасынка, после чего тот ударился головой о батарею.

«В то время, когда мать помогала сыну, осужденный схватил его брата-близнеца за ногу и швырнул малышей через окно. Мальчик упал с первого этажа на асфальтное покрытие и получил тяжелые телесные повреждения», - говорится в сообщении.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

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