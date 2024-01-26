Число судебных дел по установлению места жительства ребенка с отцом выросло в 6,5 раз, - Денис Маслов

По данным председателя Комитета Верховной Рады Дениса Маслова, в 2023 году в 6,5 раз выросло количество дел в судах по установлению места жительства несовершеннолетнего ребенка с отцом.

В 2023 году количество судебных дел по установлению места жительства несовершеннолетнего ребенка с отцом выросло в 6,5 раза по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов.

Статистику, по его словам, предоставила Государственная судебная администрация, и она свидетельствует о существенном увеличении количества судебных дел по установлению места жительства несовершеннолетнего ребенка с отцом во время действия военного положения.

«Вопрос совпадения или закономерности оставлю для сторонников теории заговора и правоохранительных органов. Указываю исключительно цифры.

По данным общих местных судов Украины, которые предоставили информацию, в 2020 году было рассмотрено 524 дела по установлению места жительства несовершеннолетнего ребенка с отцом, а в 2021 чуть больше – 691.

В 2022 году количество таких дел стремительно возросло до 1 911, а в 2023 году до рекордных 3 411. Сравнивая данные 2020 и 2023 года, количество этих дел увеличилось в 6,5 раз», отметил Денис Маслов.

Увеличение указанной категории судебных дел наблюдается в следующих областях:

Одесской (с 34 дел в 2020 году - до 1 102 дел в 2023);

Черновицкая (с 36 дел в 2020 году - до 279 дел в 2023);

Закарпатской (с 24 дел в 2020 году - до 241 дела в 2023);

Львовской (с 24 дел в 2020 году - до 180 дел в 2023);

Тернопольской (с 12 дел в 2020 году - до 163 дел в 2023);

Полтавской (с 38 дел в 2020 году - до 133 дел в 2023).

Количество судебных дел по признанию отцовства за отцом по сравнению с 2020-2022 годами в 2023 году тоже увеличилось.

«Если в 2020-2022 годах их количество составляло от 924 до 1061 дел, то в 2023 году их количество увеличилось до 1602, почти на 60%. Лидером по количеству этих дел снова является Одесская область», - подчеркнул глава Комитета.

Как известно, ранее НАБУ и САП сообщили, что разоблачили судью, который якобы массово удовлетворял заявления об установлении места жительства несовершеннолетнего ребенка с отцом, чтобы мужчина мог использовать такое решение как основание для выезда с ребенком за границу. Впрочем, подобные заявления оказывались в судах и до полномасштабного вторжения и ограничения мужчин в пересечении границы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», возник вопрос о предметной юрисдикции дел о самостоятельном воспитании ребенка отцом и возможности их решения в порядке отдельного производства по правилам гражданского судопроизводства. Соответствующий вопрос 26 октября 2023 приняла к рассмотрению Большая Палата Верховного Суда в виде дела 201/5972/22.

Коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда 27 сентября 2023 передала дело на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда из-за исключительной правовой проблемы.

КГС отметил, что правовая проблема возникает во время действия правового режима военного положения в значительном количестве поданных заявлений, исков на территории Украины об установлении факта самостоятельного воспитания ребенка (других фактов, связанных с реализацией права на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации) или обжалования решений, действий, бездействия субъектов властных полномочий, которые находились и находятся на рассмотрении в судах и решения, в которых могут быть вынесены в ближайшее время.

Автор: Наталья Мамченко

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