НАПК выявило необоснованные активы на почти 3,9 млн грн у начальника управления полиции в Киеве

Агентство установило, что сбережения и общие официальные доходы работника полиции, его матери и жены значительно ниже стоимости приобретенных активов.

Фото: nazk.gov.ua

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции во время проведения мониторинга образа жизни выявило признаки приобретения необоснованных активов у начальника управления по борьбе с наркопреступностью Главного управления полиции в Киеве на почти 3,9 млн грн. Об этом сообщает НАПК.

Так, в 2022 году его жена, получив право пользоваться и распоряжаться автомобилем Dodge Durango стоимостью 697 тыс. грн, продала его своей свекрови. Однако фактически продолжала им пользоваться.

В 2023 году жена служащего на основании доверенности от свекрови приобрела земельный участок площадью 0,12 га в Киевской области стоимостью более 3 млн. грн.

НАПК установило, что сбережения и общие официальные доходы работника полиции, его матери и жены значительно ниже стоимости приобретенных активов.

В Агентстве добавили, что в 2018 году мать чиновника также приобрела в собственность две квартиры в Киеве, хотя она проживает в другом месте.

Согласно п. 57 ч. 1 ст. 12 Закона НАПК направило материалы относительно служащего в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании активов общей стоимостью 3 878 590 грн необоснованными и взыскания их в доход государства.

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