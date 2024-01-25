Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Танк против автомобиля: суд определил, кто является виновником необычного ДТП

Механик-водитель танка по дороге на линию фронта посчитал, что сможет проскочить перекресток, но не рассчитал скорость автомобиля

САП ищет новых сотрудников в связи с подготовкой к началу работы как отдельного юридического лица

Специализированной антикоррупционной прокуратуре нужны сотрудники в связи с тем, что скоро начнется отделение от Офиса Генпрокурора.

Верховный Суд высказался об основаниях освобождения плательщика от исполнения налоговых обязанностей во время войны

Для освобождения плательщика от исполнения налоговых обязанностей обстоятельства невозможности своевременного исполнения налоговой обязанности должны быть реальными и объективными, а не формальными, – позиция Верховного Суда.

Публикация в Facebook призывов к захвату государственной власти в Украине, - позиция Верховного Суда

Квалификация действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти – позиция Верховного Суда.

Совет судей Украины обновил нормативы нагрузки на судей и суды: что известно

Для расчетов использованы данные статистической отчетности за 2023 год.

  1. В Украине

НАПК выявило необоснованные активы на почти 3,9 млн грн у начальника управления полиции в Киеве

18:15, 25 января 2024
Агентство установило, что сбережения и общие официальные доходы работника полиции, его матери и жены значительно ниже стоимости приобретенных активов.
НАПК выявило необоснованные активы на почти 3,9 млн грн у начальника управления полиции в Киеве
Фото: nazk.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции во время проведения мониторинга образа жизни выявило признаки приобретения необоснованных активов у начальника управления по борьбе с наркопреступностью Главного управления полиции в Киеве на почти 3,9 млн грн. Об этом сообщает НАПК.

Так, в 2022 году его жена, получив право пользоваться и распоряжаться автомобилем Dodge Durango стоимостью 697 тыс. грн, продала его своей свекрови. Однако фактически продолжала им пользоваться.

В 2023 году жена служащего на основании доверенности от свекрови приобрела земельный участок площадью 0,12 га в Киевской области стоимостью более 3 млн. грн.

НАПК установило, что сбережения и общие официальные доходы работника полиции, его матери и жены значительно ниже стоимости приобретенных активов.

В Агентстве добавили, что в 2018 году мать чиновника также приобрела в собственность две квартиры в Киеве, хотя она проживает в другом месте.

Согласно п. 57 ч. 1 ст. 12 Закона НАПК направило материалы относительно служащего в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании активов общей стоимостью 3 878 590 грн необоснованными и взыскания их в доход государства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Зеленський
    Володимир Зеленський
    Президент України
  • Роксолана Підласа
    Роксолана Підласа
    голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету
  • Надія Лущак
    Надія Лущак
    суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області
  • Володимир Аліменко
    Володимир Аліменко
    заступник голови Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Микола Русинчук
    Микола Русинчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді