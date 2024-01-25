НАЗК виявило необгрунтовані активи на майже 3,9 млн грн у начальника управління поліції в Києві

Агентство встановило, що заощадження та загальні офіційні доходи працівника поліції, його матері та дружини значно нижчі за вартість набутих активів.

Фото: nazk.gov.ua

Національне агентство з питань запобігання корупції під час проведення моніторингу способу життя виявило ознаки набуття необґрунтованих активів у начальника управління боротьби з наркозлочинністю Головного управління поліції у м. Києві на майже 3,9 млн грн. Про це повідомляє НАЗК.

Так, у 2022 році його дружина, отримавши право користуватися та розпоряджатися автомобілем Dodge Durango вартістю 697 тис. грн, продала його своїй свекрусі. Проте фактично продовжувала ним користуватися.

У 2023 році дружина службовця на підставі довіреності від свекрухи придбала земельну ділянку площею 0,12 га у Київській області вартістю понад 3 млн грн.

НАЗК встановило, що заощадження та загальні офіційні доходи працівника поліції, його матері та дружини значно нижчі за вартість набутих активів.

В Агентстві додали, що у 2018 році мати посадовця також набула у власність дві квартири в Києві, хоча вона проживає в іншому місці.

Відповідно до п. 57 ч. 1 ст. 12 Закону НАЗК направило матеріали стосовно службовця до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів загальною вартістю 3 878 590 грн необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави.

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