Кількість судових справ щодо встановлення місця проживання дитини із батьком зросла у 6,5 разів, - Денис Маслов

За даними голови Комітету Верховної Ради Дениса Маслова, у 2023 році у 6,5 разів зросла кількість справ у судах стосовно встановлення місця проживання неповнолітньої дитини із батьком.

У 2023 році кількість судових справ щодо встановлення місця проживання неповнолітньої дитини із батьком зросла в 6,5 разів порівняно з 2020 роком. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов.

Статистику, за його словами, надала Державна судова адміністрація, і це свідчить про істотне збільшення кількості судових справ щодо встановлення місця проживання неповнолітньої дитини із батьком під час дії воєнного стану.

«Питання співпадіння або закономірності залишу для прихильників теорії змови та правоохоронних органів. Зазначаю виключно цифри.

За даними загальних місцевих судів України, які надали інформацію, у 2020 році було розглянуто 524 справи щодо встановлення місця проживання неповнолітньої дитини із батьком, а у 2021 трохи більше — 691.

Натомість, у 2022 році кількість таких справ стрімко зросла до 1 911, а в 2023 році до рекордних 3 411. Порівнюючи дані 2020 та 2023 року, кількість цих справ більшилася в 6,5 разів», зауважив Денис Маслов.

Збільшення зазначеної категорії судових справ спостерігається у таких областях:

Одеській (з 34 справ у 2020 році — до 1 102 справ у 2023);

Чернівецька (з 36 справ у 2020 році — до 279 справ у 2023);

Закарпатській (з 24 справ у 2020 році — до 241 справи у 2023);

Львівській (з 24 справ у 2020 році — до 180 справ у 2023);

Тернопільській (з 12 справ у 2020 році — до 163 справ у 2023);

Полтавській (з 38 справ у 2020 році — до 133 справ у 2023).

Кількість судових справ щодо визнання батьківства за батьком порівняно з 2020-2022 роками у 2023 році теж збільшилася.

«Якщо у 2020-2022 роках їх кількість становила від 924 до 1 061 справ, то у 2023 році їх кількість збільшилася до 1 602, майже на 60%. Лідером по кількості цих справ знову є Одеська область», - підкреслив голова Комітету.

Як відомо, раніше НАБУ та САП повідомили, що викрили суддю, який нібито масово задовольняв заяви про встановлення місця проживання неповнолітньої дитини із батьком, аби потім чоловік міг використати таке рішення як підставу для виїзду з дитиною за кордон. Втім, подібні заяви опинялися у судах і до повномасштабного вторгнення та обмеження чоловіків у перетині кордону.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», наразі постало питання про предметну юрисдикцію справ про самостійне виховання дитини батьком та можливості їх вирішення в порядку окремого провадження за правилами цивільного судочинства. Відповідне питання 26 жовтня 2023 року взяла до розгляду Велика Палата Верховного Суду у вигляді справи 201/5972/22.

Колегія суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду 27 вересня 2023 року передала справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду через виключну правову проблему.

КЦС зазначив, що правова проблема постає під час дії правового режиму воєнного стану у значній кількості поданих заяв, позовів на території України про встановлення факту самостійного виховання дитини (інших фактів, які пов`язані з реалізацією права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації) чи оскарження рішень, дій, бездіяльності суб`єктів владних повноважень, що перебували та перебувають на розгляді в судах та рішення у яких можуть бути винесені найближчим часом.

Автор: Наталя Мамченко

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