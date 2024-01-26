Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд уточнив підстави для заміни сторони виконавчого провадження у випадку реорганізації субʼєкта владних повноважень

Необхідні умови для заміни судом сторони виконавчого провадження у випадку реорганізації субʼєкта владних повноважень, - позиція Верховного Суду.

Кількість судових справ щодо встановлення місця проживання дитини із батьком зросла у 6,5 разів, - Денис Маслов

За даними голови Комітету Верховної Ради Дениса Маслова, у 2023 році у 6,5 разів зросла кількість справ у судах стосовно встановлення місця проживання неповнолітньої дитини із батьком.

Bitcoin, Ethereum і 2,1 млн грн зарплати: що показав у декларації кандидат на голову НАЗК – заступник керівника Головного підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров

Починав кар’єру Олександр Скомаров у прокуратурі міста Лисичанська.

Танк проти автомобіля: суд визначив, хто є винуватцем незвичної дорожньо-транспортної пригоди

Механік-водій танку по дорозі на лінію фронту вважав, що зможе проскочити перехрестя, але не розрахував швидкості автомобіля.

САП шукає нових співробітників у зв’язку з підготовкою до початку роботи як окремої юридичної особи

Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі потрібні співробітники у зв’язку із тим, що скоро почнеться відокремлення від Офісу Генпрокурора.

  1. В Україні

На Київщині суд покарав чоловіка, який намагався вбити 5-річного пасинка

08:41, 26 січня 2024
Чоловік у стані алкогольного оп’яніння ледь не вбив дитину.
На Київщині суд покарав чоловіка, який намагався вбити 5-річного пасинка
Фото: aqmeshit-zhastary.kz
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Київщині прокуратури в суді довели вину мешканця Київщини у скоєнні замаху на умисне вбивство малолітнього хлопчика. Чоловіка засуджено до 12 років позбавлення волі.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, у червні 2020 року між засудженим та його співмешканкою виник конфлікт. У ході сварки чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вдарив ногою в голову 5-річного пасинка, після чого той вдарився головою об батарею.

«У той час, коли мати допомагала сину, засуджений схопив його брата-близнюка за ногу та жбурнув малечу через вікно. Хлопчик впав з першого поверху на асфальтне покриття та отримав тяжкі тілесні ушкодження», - сказано у повідомленні.

Наразі зловмисник перебуває під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ярослав Романюк
    Ярослав Романюк
    голова Верховного Суду України в 2013–2017 рр.
  • Андрій Гайченко
    Андрій Гайченко
    заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби
  • Володимир Бондаренко
    Володимир Бондаренко
    заступник міського голови — секретар Київської міської ради