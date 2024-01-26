На Київщині суд покарав чоловіка, який намагався вбити 5-річного пасинка

Чоловік у стані алкогольного оп’яніння ледь не вбив дитину.

Фото: aqmeshit-zhastary.kz

На Київщині прокуратури в суді довели вину мешканця Київщини у скоєнні замаху на умисне вбивство малолітнього хлопчика. Чоловіка засуджено до 12 років позбавлення волі.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, у червні 2020 року між засудженим та його співмешканкою виник конфлікт. У ході сварки чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вдарив ногою в голову 5-річного пасинка, після чого той вдарився головою об батарею.

«У той час, коли мати допомагала сину, засуджений схопив його брата-близнюка за ногу та жбурнув малечу через вікно. Хлопчик впав з першого поверху на асфальтне покриття та отримав тяжкі тілесні ушкодження», - сказано у повідомленні.

Наразі зловмисник перебуває під вартою.

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