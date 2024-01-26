В Комітеті Ради відповіли, чи можуть бути затримки пенсій та інших соцвиплат у лютому

Зараз в Україні є грошові резерви, які дозволять вчасно надавати виплати громадянам.

Українці продовжують отримувати пенсії та інші соціальні виплати, однак міжнародні партнери затримують допомогу нашій державі. Стало відомо, чи можуть бути затримки виплат у лютому 2024 року.

Так, заступник голови комітету Верховної Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк у ефірі телемарафону заявив, що попри все, соціальні виплати в Україні будуть надані у повному обсязі у визначений час. Про це повідомляє «24 канал».

Він пояснив, що лідери деяких країн ЄС блокують надання підтримки для України. Йдеться про дії з боку Угорщини та Словаччини. Однак, він впевнений, що вихід буде знайдено.

«Поки що обіцянки наших партнерів не виконуються на сто відсотків, але допомога однозначно буде. Є оптимізм, що Євросоюз виконає свої зобов'язання», – сказав він.

За словами Цимбалюка, зараз в Україні є грошові резерви, які дозволять вчасно надавати виплати громадянам. Він додав, що вирішальним моментом у питанні надання Україні 50 мільярдів євро, буде 1 лютого.

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