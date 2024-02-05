Зі спецрахунку НБУ на потреби оборони країни пішло вже понад 30 мільярдів

Україна в січні отримала понад 259 млн гривень на спецрахунок НБУ для потреб оборони.

Згідно із звітом Національного банку, з початку повномасштабної війни, на спецрахунок, відкритий Нацбанком для потреб оборони, було переказано понад 33 млрд грн. У січні поточного року на рахунок надійшло додатково понад 259 млн грн.

На момент 1 лютого 2024 року залишок коштів на спецрахунку склав майже 1,8 млрд грн. Протягом минулого місяця надійшло понад 259 млн грн. Загалом, з початку війни на спецрахунок надійшло понад 35 млрд грн.

Так, у січні 2024 року на потреби військових частин було перераховано майже 10 млн грн, а загалом з грудня 2023 року – понад 215 млн грн.

Гроші на спецрахунок переказували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота, включаючи США, Великобританію, Німеччину, Швецію, Фінляндію, Польщу, Швейцарію, Норвегію, Австралію, Францію, Канаду, Болгарію, Гонконг та інші країни світу.

За період війни кошти були спрямовані на наступні потреби:

Національна гвардія України - понад 1,4 млрд грн;

Національна поліція України - 1,65 млрд грн;

Міністерство оборони України - понад 22,73 млрд грн;

Державна прикордонна служба України - 1 млрд грн;

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України - понад 5,5 млрд грн;

Державна служба України з надзвичайних ситуацій - понад 156,2 млн грн;

РНБО України - 40,5 млн грн;

Державна спеціальна служба транспорту – понад 213 млн грн;

Служба безпеки України - понад 318,2 млн грн.

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