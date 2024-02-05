Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комиссия по отбору главы НАПК решила пригласить на собеседование относительно добропорядочности всех 24 кандидатов, сдавших тесты

Члены конкурсной комиссии по отбору главы НАПК решили пока не отсеивать кандидатов, а пригласить всех, кто сдал тестирование общих способностей.

Главой комиссии, которая будет отбирать дисциплинарных инспекторов для ВСП, избрана Реда Мольене

Заместителем председателя конкурсной комиссии избрана член Совета правосудия Ольга Попикова.

«Никакого кризиса в отношениях ВККС с НАБУ и НАПК не существовало и существовать не может», - Руслан Сидорович

«Создание собственного аналитического подразделения ВККС никоим образом не может рассматриваться как свидетельство каких-либо недоразумений с такими органами как НАБУ и НАПК», – подчеркнул Руслан Сидорович.

Количество местных общих судов в Украине может сократиться до 151

В ВСП и Совете судей считают, что нагрузку на судей нужно выравнивать.

Отдельные судьи БП ВС не согласились с позицией БП ВС, что дела об установлении юридических фактов следует рассматривать по Гражданскому процессуальному кодексу, если может возникнуть спор о получении социальной помощи

Отдельные судьи Большой Палаты категорически не согласились с позицией БП ВС, ранее определившей, что судом, установленным законом, рассматривающим дела об установлении факта, имеющего юридическое значение, в частности факта проживания одной семьей мужчины и женщины без брака, является суд гражданской юрисдикции.

  1. В Украине

Со спецсчета НБУ на нужды обороны страны ушло уже более 30 миллиардов

17:39, 5 февраля 2024
Украина в январе получила более 259 млн гривен на спецсчет НБУ для нужд обороны.
Со спецсчета НБУ на нужды обороны страны ушло уже более 30 миллиардов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Согласно отчету Национального банка, с начала полномасштабной войны, на спецсчет, открытый Нацбанком для нужд обороны, было переведено более 33 млрд грн. В январе текущего года на счет поступило дополнительно более 259 млн грн.

На момент 1 февраля 2024 года остаток средств на спецсчете составил почти 1,8 млрд грн. В течение прошлого месяца поступило более 259 млн грн. В общем, с начала войны на спецсчет поступило более 35 млрд грн.

Так, в январе 2024 года на нужды воинских частей было перечислено почти 10 млн грн, а всего с декабря 2023 года - более 215 млн грн.

Деньги на спецсчет переводили как граждане и предприятия Украины, так и международное сообщество, включая США, Великобританию, Германию, Швецию, Финляндию, Польшу, Швейцарию, Норвегию, Австралию, Францию, Канаду, Болгарию, Гонконг и другие страны мира.

За период войны средства были направлены на следующие нужды:

- Национальная гвардия Украины - более 1,4 млрд грн;

- Национальная полиция Украины - 1,65 млрд грн;

- Министерство обороны Украины - более 22,73 млрд грн;

- Государственная пограничная служба Украины - 1 млрд грн;

- Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины - более 5,5 млрд грн;

- Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям - более 156,2 млн грн;

- СНБО Украины - 40,5 млн грн;

- Государственная специальная служба транспорта - более 213 млн грн;

- Служба безопасности Украины - более 318,2 млн грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Волошин
    Дмитро Волошин
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Василь Шарапа
    Василь Шарапа
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Іван Шумський
    Іван Шумський
    суддя Господарського суду Тернопільської області