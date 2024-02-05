Со спецсчета НБУ на нужды обороны страны ушло уже более 30 миллиардов

Украина в январе получила более 259 млн гривен на спецсчет НБУ для нужд обороны.

Согласно отчету Национального банка, с начала полномасштабной войны, на спецсчет, открытый Нацбанком для нужд обороны, было переведено более 33 млрд грн. В январе текущего года на счет поступило дополнительно более 259 млн грн.

На момент 1 февраля 2024 года остаток средств на спецсчете составил почти 1,8 млрд грн. В течение прошлого месяца поступило более 259 млн грн. В общем, с начала войны на спецсчет поступило более 35 млрд грн.

Так, в январе 2024 года на нужды воинских частей было перечислено почти 10 млн грн, а всего с декабря 2023 года - более 215 млн грн.

Деньги на спецсчет переводили как граждане и предприятия Украины, так и международное сообщество, включая США, Великобританию, Германию, Швецию, Финляндию, Польшу, Швейцарию, Норвегию, Австралию, Францию, Канаду, Болгарию, Гонконг и другие страны мира.

За период войны средства были направлены на следующие нужды:

- Национальная гвардия Украины - более 1,4 млрд грн;

- Национальная полиция Украины - 1,65 млрд грн;

- Министерство обороны Украины - более 22,73 млрд грн;

- Государственная пограничная служба Украины - 1 млрд грн;

- Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины - более 5,5 млрд грн;

- Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям - более 156,2 млн грн;

- СНБО Украины - 40,5 млн грн;

- Государственная специальная служба транспорта - более 213 млн грн;

- Служба безопасности Украины - более 318,2 млн грн.

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