Украине необходима усиленная мобилизация, – генерал Бундесвера

По словам генерал-майора, руководителя ситуационного центра Германии при министерстве обороны Кристиана Фройдинга, Украине следует ожидать усиления мобилизации, сообщает DW.
Он также акцентировал на необходимости заменить на передовой ребят, которые находятся там уже почти 2 года.
"Украине, несомненно, придется мобилизовать больше солдат - хотя бы из-за цифр потерь, насколько мы можем видеть", - отметил Фройдинг в комментарии для медиа-организации Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
Он также подчеркнул необходимость заменить на передовой военный личный состав, который находится там уже почти 2 года.
Генерал выразил надежду, что Украина сохранит единство, которое сделало ее сильной в защите своей страны в последние месяцы и годы.
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