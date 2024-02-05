Украине необходима усиленная мобилизация, – генерал Бундесвера

Кристиан Фройдинг уверен, – чтобы пополнить потери и восстановить подразделения Украине придется мобилизовать больше людей.

Источник фото: BUNDESWEHR

По словам генерал-майора, руководителя ситуационного центра Германии при министерстве обороны Кристиана Фройдинга, Украине следует ожидать усиления мобилизации, сообщает DW.

Он также акцентировал на необходимости заменить на передовой ребят, которые находятся там уже почти 2 года.

"Украине, несомненно, придется мобилизовать больше солдат - хотя бы из-за цифр потерь, насколько мы можем видеть", - отметил Фройдинг в комментарии для медиа-организации Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Он также подчеркнул необходимость заменить на передовой военный личный состав, который находится там уже почти 2 года.

Генерал выразил надежду, что Украина сохранит единство, которое сделало ее сильной в защите своей страны в последние месяцы и годы.

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