Цифровизация процесса усыновления: какие услуги есть у Дії

Украинцы могут подать заявление об усыновлении и собрать необходимый пакет документов онлайн без личного посещения государственных учреждений.

Министерство социальной политики Украины напомнило, какие услуги по усыновлению детей есть в Дії.

Уже сейчас украинцы могут подать заявление об усыновлении и собрать необходимый пакет документов онлайн без личного посещения государственных учреждений.

- Цикл услуг по усыновлению реализован в Дії: начать можно с консультации, которая поможет кандидатам оценить готовность к усыновлению ребенка, понять детали процедуры и выбрать форму семейного воспитания. Детальнее об этом – по ссылке.

- Заявление об усыновлении можно подать через портал Дія, что значительно облегчает процедуру для кандидатов.

- После завершения процесса цифровизации все необходимые документы и справки будут подтягиваться из реестров автоматически.

Сервисами онлайн уже воспользовалось более 1400 украинцев.

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