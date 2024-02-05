Цифровізація процесу усиновлення: які послуги є у Дії

Українці можуть подати заяву про усиновлення та зібрати необхідний пакет документів онлайн, без особистого відвідування державних установ.

Міністерство соціальної політики України нагадало, які послуги щодо усиновлення дітей наразі є у Дії.

Уже зараз українці можуть подати заяву про усиновлення та зібрати необхідний пакет документів онлайн, без особистого відвідування державних установ.

- Цикл послуг зі всиновлення реалізований в Дії: почати можна з консультації, яка допоможе кандидатам оцінити готовність до усиновлення дитини, зрозуміти деталі процедури та обрати форму сімейного виховання. Детальніше про це – за посиланням.

- Заяву про усиновлення також можна подати через портал Дія, що значно полегшує процедуру для кандидатів.

- Після завершення процесу цифровізації всі необхідні документи та довідки будуть підтягуватися з реєстрів автоматично.

Сервісами онлайн уже скористалися понад 1400 українців.

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