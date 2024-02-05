Президент Казахстану Токаєв прийняв відставку уряду

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у понеділок, 5 лютого, прийняв відставку уряду.
Відповідний указ опубліковано на сайті глави Казахстану.
Тимчасово виконувачем обов'язків глави уряду призначено Романа Скляра, йдеться в документі. Чинні урядовці продовжать виконання своїх обов'язків до затвердження нового складу кабміну.
Документ, підписаний Токаєвим, передбачає:
- Прийняти відставку уряду Республіки Казахстан.
- Тимчасово покласти виконання обов'язків прем'єр-міністра Республіки Казахстан на Скляра Романа Васильовича.
- Членам уряду Республіки Казахстан продовжувати виконання своїх обов'язків до затвердження нового складу уряду.
- Указ набуває чинності з дня підписання.
Нагадаємо, Глава України обговорив з президентом Казахстану реалізацію Української формули миру та активізацію двосторонніх економічних відносин.
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