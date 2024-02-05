Президент Казахстану Токаєв прийняв відставку уряду

Чинні урядовці продовжать виконання своїх обов'язків до затвердження нового складу кабміну.

Джерело фото: akorda.kz

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Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у понеділок, 5 лютого, прийняв відставку уряду.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави Казахстану.

Тимчасово виконувачем обов'язків глави уряду призначено Романа Скляра, йдеться в документі. Чинні урядовці продовжать виконання своїх обов'язків до затвердження нового складу кабміну.

Документ, підписаний Токаєвим, передбачає:

Прийняти відставку уряду Республіки Казахстан. Тимчасово покласти виконання обов'язків прем'єр-міністра Республіки Казахстан на Скляра Романа Васильовича. Членам уряду Республіки Казахстан продовжувати виконання своїх обов'язків до затвердження нового складу уряду. Указ набуває чинності з дня підписання.

Нагадаємо, Глава України обговорив з президентом Казахстану реалізацію Української формули миру та активізацію двосторонніх економічних відносин.

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