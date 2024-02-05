Президент Казахстана Токаев принял отставку правительства

Действующие члены правительства продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабмина.

Источник фото: akorda.kz

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник, 5 февраля, принял отставку правительства.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы Казахстана.

Временно исполняющим обязанности главы правительства назначен Роман Скляр, говорится в документе. Действующие члены правительства продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабмина.

Документ, подписанный Токаевым, предусматривает:

Принять отставку правительства Республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-Министра Республики Казахстан на Скляра Романа Васильевича. Членам правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства. Указ вводится в действие со дня подписания.

Напомним, Глава Украины обсудил с президентом Казахстана реализацию Украинской формулы мира и активизацию двусторонних экономических отношений.

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