Президент Казахстана Токаев принял отставку правительства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник, 5 февраля, принял отставку правительства.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы Казахстана.
Временно исполняющим обязанности главы правительства назначен Роман Скляр, говорится в документе. Действующие члены правительства продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабмина.
Документ, подписанный Токаевым, предусматривает:
- Принять отставку правительства Республики Казахстан.
- Временно возложить исполнение обязанностей премьер-Министра Республики Казахстан на Скляра Романа Васильевича.
- Членам правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства.
- Указ вводится в действие со дня подписания.
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