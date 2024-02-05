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Скандальная развязка на Шулявке: «победителя» торгов подозревают в незаконном получении более 1,1 млрд гривен

16:55, 5 февраля 2024
Прокуратура Киева требует вернуть более 1,1 млрд гривен, которые «победитель» торгов получил незаконно.
Скандальная развязка на Шулявке: «победителя» торгов подозревают в незаконном получении более 1,1 млрд гривен
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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Киевская городская прокуратура сообщила о выявленных нарушениях в интересах государства, связанных с проведением торгов на реконструкцию развязки на Шулявке. По данным прокуратуры, КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева» через систему Prozorro провела торги, в результате которых частное общество было признано победителем и заключило договор на 598,5 млн гривен.

Однако позже из-за заключения дополнительных соглашений и продления срока выполнения работ, цена выросла почти вдвое, а к началу 2024 года это частное общество получило более 1,1 млрд гривен за выполненные работы. Дополнительно выявлено, что победитель торгов и еще одно частное общество сговорились, исказив результаты торгов.

Согласно выявленным нарушениям, Киевская городская прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском, в котором требует признать недействительным решение тендерного комитета и договор генерального подряда. Кроме того, прокуратура выступает с требованием взыскания с "победителя" торгов более 1,11 млрд гривен, которые незаконно были получены из местного бюджета.

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