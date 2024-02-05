В Киеве зафиксировали рекорд минимальной температуры воздуха

4 февраля в столице зафиксировали температурный рекорд.

Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что 4 февраля в столице был зафиксирован рекорд минимальной температуры воздуха.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 4 февраля минимальная температура воздуха в Киеве превысила на 2,1°С рекордное значение 1936 года и составила +4,6°С.

Ранее сообщалось, что в Киеве и области объявили штормовое предупреждение. Украинский гидрометцентр объявил I уровень опасности на 5 февраля из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий. В течение дня ожидается облачная погода, иногда с прояснениями.

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