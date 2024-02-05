У Києві зафіксували рекорд мінімальної температури повітря

4 лютого у столиці зафіксували температурний рекорд.

Український гідрометеорологічний центр повідомив, що 4 лютого у столиці був зафіксований рекорд мінімальної температури повітря.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 4 лютого мінімальна температура повітря у Києві перевищила на 2,1°С рекордне значення 1936 року і склала +4,6°С.

Раніше ми писали, що у Києві та області оголосили штормове попередження. Український гідрометцентр оголосив I рівень небезпечності на 5 лютого через прогнозовані погіршення погодних умов. Протягом дня очікується хмарна погода, іноді з проясненнями.

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