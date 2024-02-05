Скандальна розв’язка на Шулявці: «переможця» торгів підозрюють у незаконному отриманні понад 1,1 млрд гривень

Прокуратура Києва вимагає повернути понад 1,1 млрд гривень, які «переможець» торгів отримав незаконно.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Київська міська прокуратура повідомила про виявлені порушення в інтересах держави, пов'язані із проведенням торгів на реконструкцію розв'язки на Шулявці. За даними прокуратури, КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» через систему Prozorro провела торги, в результаті яких приватне товариство було визнано переможцем та уклало договір на 598,5 млн гривень.

Однак пізніше через укладення додаткових угод та продовження строку виконання робіт, ціна зросла майже вдвічі, а до початку 2024 року це приватне товариство отримало понад 1,1 млрд гривень за виконані роботи. Додатково виявлено, що переможець торгів та ще одне приватне товариство змовились, спотворивши результати торгів.

Відповідно до виявлених порушень, Київська міська прокуратура звернулась до Господарського суду Києва із позовом, у якому вимагає визнати недійсним рішення тендерного комітету та договір генерального підряду. Крім того, прокуратура виступає з вимогою стягнення з «переможця» торгів понад 1,11 млрд гривень, які незаконно були одержані з місцевого бюджету.

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