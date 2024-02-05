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  1. В Україні

Україні необхідна посилена мобілізація, – генерал Бундесверу

17:14, 5 лютого 2024
Крістіан Фройдінґ впевнений, – аби поповнити втрати і відновити підрозділи Україні доведеться мобілізувати більше людей.
Україні необхідна посилена мобілізація, – генерал Бундесверу
Джерело фото: BUNDESWEHR
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За словами генерал-майора, керівника ситуаційного центру Німеччини при міністерстві оборони Крістіана Фройдінґа, Україні слід очікувати посилення мобілізації, повідомляє DW.

Він також акцентував на необхідності замінити на передовій хлопців, які перебувають там уже майже 2 роки.

«Україні, безсумнівно, доведеться мобілізувати більше солдатів – хоча б через цифри втрат, наскільки ми можемо бачити», - відзначив Фройдінґ в коментарі для медіа-організації Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Він також підкреслив необхідність замінити на передовій військовий особовий склад, який перебуває там уже майже 2 роки.

Генерал висловив надію, що Україна збереже єдність, яка зробила її сильною в захисті своєї країни в останні місяці і роки.

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