У Нікополі розстріляли авто заступника мера

В результаті стрілянини автівка загорілася, заступник міського голови помер на місці.

Джерело фото: Національна поліція України

На вулиці міста Нікополя 8 лютого 2024 року невідомі особи з вогнепальної зброї розстріляли автомобіль, в якому знаходився заступник міського голови. Чоловік загинув на місці події, – повідомила Національна поліція України.

Після отримання повідомлення про стрілянину, на місце події вирушили всі служби поліції. Орієнтувати на розшук підозрюваного розпорядилося керівництво обласної поліції, спецпризначенці КОРД та інші правоохоронні структури.

За даними поліції, нападник застосував невідому зброю, в результаті чого автомобіль загорівся. Унаслідок цього загинув 59-річний заступник міського голови Нікополя.

Ведеться розслідування злочину за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Правоохоронні органи збирають та аналізують речові докази, а також проводять оперативно-розшукові заходи для затримання підозрюваного. Всі відомості про цей випадок занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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